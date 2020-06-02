В Самаре тополь придавил Ладу с детьми внутри. Машина остановилась на красный сигнал светофора. У дороги рабочие копали траншею, подкопали дерево, которое и повалилось на авто.

В Самаре тополь придавил "Ладу" с детьми внутри. Машина остановилась на красный сигнал светофора. У дороги рабочие копали траншею, подкопали дерево, которое и повалилось на авто.Очевидцами происшествия на перекрестке Пугачевского тракта и улицы Бакинской стали случайные прохожие. Позже они выложили фото в соцсетях. На кадрах видно, что в остановившейся машине помимо водителя на заднем сидении — двое детей. Рабочие, которые рыли траншею у тополя, задели его настолько, что он повалился. У отечественной легковушки оказалась смята крыша, причем, в большей степени над задним сидением.Как передает ГТРК "Самара", по счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Медики зафиксировали незначительные ушибы у участников происшествия.