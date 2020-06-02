Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. В частности, главы военных ведомств обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Так, Шойгу предложил объединить силы двух стран, чтобы эффективнее противостоят подобным инфекциям в будущем

Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. В частности, главы военных ведомств обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Так, Шойгу предложил объединить силы двух стран, чтобы эффективнее противостоят подобным инфекциям в будущем, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Кроме того, Сергей Шойгу выразил обеспокоенность из-за попыток США разрушить международные соглашения в области контроля за вооружениями, одним из которых является договор по открытому небу.Помимо прочего, министры обороны осудили ситуации в Сирии и Афганистане.В заключении Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие в праздновании 75-летия Победы на Красной площади.