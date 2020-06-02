В отдельных районах Дагестана ситуация с распространением инфекции уже улучшилась -- это позволило ввести некоторые послабления. Так, в древнем Дербенте в порядке эксперимента разрешили открыться парикмахерским, а жителям теперь можно гулять в нескольких парках.

В отдельных районах Дагестана ситуация с распространением инфекции уже улучшилась — это позволило ввести некоторые послабления. Так, в древнем Дербенте в порядке эксперимента разрешили открыться парикмахерским, а жителям теперь можно гулять в нескольких парках.В салоне известного в Дербенте стилиста Тамилы Мамедовой отдельный стол теперь отведен для средств защиты. Работать без этого запрещено. Инструменты тоже подлежат дезинфекции после каждой стрижки, а самих клиентов запускают лишь по одному. Но даже несмотря на такой режим, возможность работать и зарабатывать спустя два месяца — словно глоток свежего воздуха."Я просто счастлива, что наконец на своем рабочем месте, с любимыми клиентами, — говорит Тамила Мамедова. — Да, немного сложновато, но мы понимаем, что сейчас такая ситуация".Городская набережная — одно из немногих мест, где прогулки теперь разрешены с 09:00 до 21:00, после чего вся территория подлежит дезинфекции. За тем, чтобы гуляющие были в масках, следят полицейские и волонтёры."Люди и так выходят гулять в парки и на набережные. И мы решили предоставить им законное право делать это, чтобы не ограничивать их в реализации собственного права. Контроль будет осуществляться за счет мобильных групп", – говорит заместитель главы администрации Дербента Заур Эминов.Меры послабления вводятся лишь в тестовом режиме, говорят в администрации, и вовсе не означают, что кризис пройден. Ситуация в больницах хоть и стабилизировалась, но по-прежнему сложная. Гуманитарная помощь продолжает поступать, а на окраине города кипит стройка Минобороны.Новый инфекционный госпиталь в древнем Дербенте возводят прямо на берегу моря. Сейчас поднимаются стены, а сдать объект планируют до 30 июня.Здесь надеются, что к тому времени такой острой необходимости в койках уже не будет, и ситуация пойдет на спад. Зависит это, в том числе, от ответственного поведения самих горожан. Первые выводы о введенных послаблениях мэрия подведёт на этой неделе.