На десять вакансий в России приходятся 18 соискателей. Соискатели оказались в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

На десять вакансий в России приходятся 18 соискателей. Соискатели оказались в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, заявил глава Минтруда Антон Котяков.При этом на рынке труда наметились благоприятные подвижки, в частности количество вакансий на портале "Работа в России" увеличилось в мае на 200 тыс., пояснил Котяков. Всего на портале размещены 1,150 млн вакансий.Между тем количество принятых на работу в мае граждан оказалось выше, чем количество уволенных, например, в Камчатском крае, Тамбовской области, Якутии, Чукотском АО и Амурской области. Однако в большинстве регионов положение достаточно сложное, подчеркнул министр.Количество зарегистрированных безработных россиян превысило 2,09 млн человек. Уровень безработицы продолжает расти, и порядок подачи заявлений в центры занятости максимально упрощен, отметил Котяков.Положение на рынке труда начнет улучшаться в IV квартале 2020 г. Наиболее сложным окажется III квартал, отметил Котяков накануне. Положительные подвижки на рынке труда появятся в I-II кварталах 2021 г.