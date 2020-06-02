Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч руб. могут получить 5 миллионов детей, сейчас выплаты получают 3,7 миллиона детей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч руб. могут получить 5 миллионов детей, сейчас выплаты получают 3,7 миллиона детей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Семьи, в которых воспитывают детей в возрасте до трех лет, получат в апреле, мае, июне по 5 тысяч руб. на ребенка. На эти цели перечислено 36,5 миллиарда руб., пояснил Котяков.Между тем выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет уже получили семьи, в которых воспитывают 15 миллионов детей. На эти цели перечислено 150 миллиардов руб. Впервые такое количество граждан получило выплаты одновременно, подчеркнул министр.Всего на выплаты претендуют семьи, в которых воспитывают 22 миллиона детей в возрасте от трех до 16 лет.Кроме того, более 700 тысяч семей получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка в возрасте до трех лет, в этом году на выплаты направят 151 миллиард руб., заключил Котяков.