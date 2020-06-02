Владелец краснодарского бара оштрафован за проведение коронавечеринки. Увеселительное нелегальное мероприятие состоялось 31 мая. Видео его участники, молодые люди без средств индивидуальной защиты, выложили в соцсети. Естественно, о соблюдении социальной дистанции тоже речи не шло.

Краснодарский бар оштрафован за проведение "коронавечеринки". Таков итог проверки Управления МВД, проведенной по поручению главы города Евгений Первышов. Нелегальное мероприятие провели в заведении на улице Красная. Раскошелиться придется владельцу бара, а также двум сотрудников, уточняет ГТРК "Кубань".Как уже сообщалось, увеселительное мероприятие состоялось 31 мая. Видео участники вечеринки, молодые люди без средств индивидуальной защиты, выложили в соцсети. Естественно, о соблюдении социальной дистанции тоже речи не шло.В регионе в связи с эпидемией коронавируса по-прежнему закрыты все общественные заведения, в том числе кафе, бары, рестораны. Торговля разрешена только на вынос. Таким образом, бар нарушил режим карантина. Штраф нарушителям — от 10 до 50 тысяч рублей. Окончательное решение по административному протоколу примет суд.