Сервис онлайн-дейтинга Мамба поддержал инициативу ВОЗ и решил присоединиться к акциям, приуроченным к Международному дню отказа от курения. Компания провела опрос среди пользователей приложения и узнала, как россияне относятся к курящим мужчинам и женщинам.

Сервис онлайн-дейтинга Мамба поддержал инициативу ВОЗ и решил присоединиться к акциям, приуроченным к Международному дню отказа от курения. Компания провела опрос среди пользователей приложения и узнала, как россияне относятся к курящим мужчинам и женщинам.Результаты показали: если курение единственный недостаток потенциального партнера, то 70% мужчин и 80% женщин готовы закрыть на это глаза и продолжить общение. Но в целом, оба пола настроены негативно к курящим людям.Мужская точка зренияПросматривая анкеты претенденток, 60% мужчин внимательно изучают графу вредные привычки. И для большинства опрошенных (74,2% ) образ курящей девушки не представляется привлекательным. А около 17% отметили, что курение красиво только в кадре фильма.Это подтверждает и тот факт, что многие образы курящих киногероинь нравятся мужчинам: Кая Скоделарио из "Молокососов", и Хелена Бонем Картер из Бойцовского клуба и даже Сара Джессика Паркер из Секса в большом городе.Женская точка зренияПользовательницы Мамба также разрушили много мифов, связанных с курением. Например, большинству (75%) не нравится целоваться с курящим мужчиной или даже слышать запах сигаретного дыма (60%).Также женщины не считают, что курение сигарет или сигар добавляет образу человека солидности, дерзости и привлекательности – всего того, что представляет киноиндустрия.Кроме опроса пользователей сервис решил поддержать россиян, которые решили бросить. Поэтому 31 мая пользователи, которые в графе "отношение к курению" имеют статус "бросаю", получили VIP-статус на неделю.Как отметил Петр Бойцов, директор по маркетингу Mamba, в компании надеются, что так многие смогут не только избавиться от пагубной привычки, но и найти пару.О сервисеМамба – сервис онлайн-дейтинга с 57 миллионной активной аудиторией по всей России. Каждый месяц около миллиона новых пользователей начинает пользоваться приложением.