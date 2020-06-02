Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане. Причиной дорогостоящего ЧП стала не случайность, а поджог. Злоумышленника вычислили по записям с камер наблюдения.

Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане. Причиной дорогостоящего ЧП стала не случайность, а поджог. Злоумышленника вычислили по записям с камер наблюдения.Под подозрение попал несколько раз судимый житель села Кетово, что в окрестностях Кургана. На кадрах видно, как около трех часов ночи подвыпивший мужчина поливает машины бензином из канистры, а затем подносит спичку. В результате пожара 13 машин выгорели полностью.Задержанный, как отметили в региональном управлении МВД, внятно объяснить свои действия не смог, вероятно, по причине опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет в колонии по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".