Доллар впервые с начала марта опустился ниже отметки в 70 рублей на единицу. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже. Специалисты полагают, что на котировки ..

Доллар впервые с начала марта опустился ниже отметки в 70 рублей на единицу. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже.Специалисты полагают, что на котировки продолжают оказывать влияние два основных фактора – цены на нефть и пандемия коронавируса COVID-19. В последние дни эпидемиологическая обстановка улучшается как в России, так и у ее торговых партнеров, а баррель "черного золота" приближается к отметке в 40 долларов за штуку, что способствует укреплению российской валюты.Официальный на 2 июня 2020 года составляет 69,71 за доллар и 77,63 за евро.