Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет ежегодный рейтинг лучших факультетов и вузов Москвы за 2019-2020 годы. За основу рейтинга берется анализ востребованности выпускников на рынке труда, ведь именно этот критерий больше всего волнует абитуриентов и их родителей.
Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет ежегодный рейтинг лучших факультетов и вузов Москвы за 2019-2020 годы.
За основу рейтинга берется анализ востребованности выпускников на рынке труда, ведь именно этот критерий больше всего волнует абитуриентов и их родителей.
На верхних строчках списка находятся факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с конкурентами.
Эксперты разделили все сферы занятости на девять основных групп. В каждой группе эксперты выделили лучшие вузы и факультеты, выпускники которых становятся наиболее востребованными на рынке труда.
Ниже мы расскажем о лучших вузах и факультетах, дающих выпускникам максимальные преимущества на рынке труда в 2019-2020 годы.
Информационные технологии
1. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Факультет информатики и систем управления
Итоговый балл: 9,3
2. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Итоговый балл: 8,7
3. Московский технический университет связи и информатики
Факультет информационных технологий
Итоговый балл: 8,5
4. НИУ “Высшая школа экономики”
Бакалаврская программа "Бизнес-информатика" на факультете бизнеса и менеджмента
Итоговый балл: 8,3
5. Российский экономический университет им. Плеханова
Институт цифровой экономики и информационных технологий
Итоговый балл: 8,3
Юриспруденция
1. МГУ им. М. В. Ломоносова
Юридический факультет
Итоговый балл: 9,9
2. Всероссийская академия внешней торговли
Международно-правовой факультет
Итоговый балл: 9,6
3. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
Институт частного права
Итоговый балл: 9,2
4. Московский государственный институт международных отношений МИД РФ
Международно-правовой факультет
Итоговый балл: 9,0
5. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
Международно-правовой факультет
Итоговый балл: 8,8
Экономика и финансы
1. МГУ им. М. В. Ломоносова
Московская школа экономики
Итоговый балл: 9,1
2. НИУ "Высшая школа экономики"
Международный институт экономики и финансов
Итоговый балл: 9,1
3. НИУ "Высшая школа экономики"
Факультет экономических наук
Итоговый балл: 8,8
4. РАНХиГС при Президенте РФ
Факультет финансов и банковского дела
Итоговый балл: 8,6
5. Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Финансово-кредитный факультет
Итоговый балл: 8,2
Управление персоналом
1. Московский государственный психолого-педагогический университет
Факультет социальной психологии
Итоговый балл: 8,2
2. РУДН
Факультет гуманитарных и социальных наук
Итоговый балл: 8,0
3. Российский новый университет
Институт психологии и педагогики
Итоговый балл: 7,5
4. Государственный университет управления
Институт государственного управления и права
Итоговый балл: 7,3
5. Российский государственный гуманитарный университет
Институт экономики, управления и права
Итоговый балл: 7,2
Строительство и архитектура
1. Московский архитектурный институт
Факультет бакалавриата
Итоговый балл: 11,0
2. Государственный институт по землеустройству
Архитектурный факультет
Итоговый балл: 9,7
3. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Институт гидротехнического и энергетического строительства
Итоговый балл: 8,9
4. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Институт строительства и архитектуры
Итоговый балл: 8,0
5. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Кафедра организации строительства и управления недвижимостью
Итоговый балл: 8,0
Медицина
1. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова
Стоматологический факультет
Итоговый балл: 11,2
2. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова
Лечебный факультет
Итоговый балл: 10,5
3. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Педиатрический факультет
Итоговый балл: 10,4
4. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Лечебный факультет
Итоговый балл: 10,4
5. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Медико-биологический факультет
Итоговый балл: 10,0
Журналистика
1. МГУ им. М. В. Ломоносова
Факультет журналистики
Итоговый балл: 10,6
2. МГИМО МИД РФ
Факультет международной журналистики
Итоговый балл: 9,2
3. Московский государственный институт культуры
Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств
Итоговый балл: 9,1
4. Московский международный университет
Факультет журналистики
Итоговый балл: 9,1
5. Московский политехнический университет
Институт издательского дела и журналистики в составе Высшей школы печати и медиаиндустрии
Итоговый балл: 8,6
Туризм и гостеприимство
1. Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю. А.Сенкевича
Факультет туризма и гостеприимства
Итоговый балл: 8,8
2. Российский государственный университет туризма и сервиса
Высшая школа туризма и гостеприимства
Итоговый балл: 8,7
3. РУДН
Институт гостиничного бизнеса и туризма
Итоговый балл: 8,5
4. Российский новый университет
Кафедра туризма и культурного наследия
Итоговый балл: 8,1
5. Московский гуманитарный университет
Факультет международных отношений и туризма
Итоговый балл: 7,9
Маркетинговые коммуникации
1. РАНХиГС при Президенте РФ
Институт бизнеса и делового администрирования
Итоговый балл: 11,1
2.МГУ им. М. В. Ломоносова
Философский факультет
Итоговый балл: 10,0
3. Московский политехнический университет
Институт коммуникаций и медиабизнеса в составе высшей школы печати и медиаиндустрии
Итоговый балл: 9,2
4.МГУ им. М. В. Ломоносова
Факультет журналистики
Итоговый балл: 8,7
5. МГИМО МИД РФ
Факультет международного бизнеса и делового администрирования
Итоговый балл: 8,6