Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет ежегодный рейтинг лучших факультетов и вузов Москвы за 2019-2020 годы. За основу рейтинга берется анализ востребованности выпускников на рынке труда, ведь именно этот критерий больше всего волнует абитуриентов и их родителей.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет ежегодный рейтинг лучших факультетов и вузов Москвы за 2019-2020 годы.За основу рейтинга берется анализ востребованности выпускников на рынке труда, ведь именно этот критерий больше всего волнует абитуриентов и их родителей.На верхних строчках списка находятся факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с конкурентами.Эксперты разделили все сферы занятости на девять основных групп. В каждой группе эксперты выделили лучшие вузы и факультеты, выпускники которых становятся наиболее востребованными на рынке труда.Ниже мы расскажем о лучших вузах и факультетах, дающих выпускникам максимальные преимущества на рынке труда в 2019-2020 годы.Информационные технологии1. Московский государственный технический университет имени Н. Э. БауманаФакультет информатики и систем управленияИтоговый балл: 9,32. Московский государственный университет имени М. В. ЛомоносоваФакультет вычислительной математики и кибернетикиИтоговый балл: 8,73. Московский технический университет связи и информатикиФакультет информационных технологийИтоговый балл: 8,54. НИУ “Высшая школа экономики”Бакалаврская программа "Бизнес-информатика" на факультете бизнеса и менеджментаИтоговый балл: 8,35. Российский экономический университет им. ПлехановаИнститут цифровой экономики и информационных технологийИтоговый балл: 8,3Юриспруденция1. МГУ им. М. В. ЛомоносоваЮридический факультетИтоговый балл: 9,92. Всероссийская академия внешней торговлиМеждународно-правовой факультетИтоговый балл: 9,63. Московский государственный юридический университет имени О. Е. КутафинаИнститут частного праваИтоговый балл: 9,24. Московский государственный институт международных отношений МИД РФМеждународно-правовой факультетИтоговый балл: 9,05. Московский государственный юридический университет имени О. Е. КутафинаМеждународно-правовой факультетИтоговый балл: 8,8Экономика и финансы1. МГУ им. М. В. ЛомоносоваМосковская школа экономикиИтоговый балл: 9,12. НИУ "Высшая школа экономики"Международный институт экономики и финансовИтоговый балл: 9,13. НИУ "Высшая школа экономики"Факультет экономических наукИтоговый балл: 8,84. РАНХиГС при Президенте РФФакультет финансов и банковского делаИтоговый балл: 8,65. Всероссийский заочный финансово-экономический институтФинансово-кредитный факультетИтоговый балл: 8,2Управление персоналом1. Московский государственный психолого-педагогический университетФакультет социальной психологииИтоговый балл: 8,22. РУДНФакультет гуманитарных и социальных наукИтоговый балл: 8,03. Российский новый университетИнститут психологии и педагогикиИтоговый балл: 7,54. Государственный университет управленияИнститут государственного управления и праваИтоговый балл: 7,35. Российский государственный гуманитарный университетИнститут экономики, управления и праваИтоговый балл: 7,2Строительство и архитектура1. Московский архитектурный институтФакультет бакалавриатаИтоговый балл: 11,02. Государственный институт по землеустройствуАрхитектурный факультетИтоговый балл: 9,73. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университетИнститут гидротехнического и энергетического строительстваИтоговый балл: 8,94. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университетИнститут строительства и архитектурыИтоговый балл: 8,05. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университетКафедра организации строительства и управления недвижимостьюИтоговый балл: 8,0Медицина1. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. ЕвдокимоваСтоматологический факультетИтоговый балл: 11,22. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. ЕвдокимоваЛечебный факультетИтоговый балл: 10,53. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. ПироговаПедиатрический факультетИтоговый балл: 10,44. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЛечебный факультетИтоговый балл: 10,45. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. ПироговаМедико-биологический факультетИтоговый балл: 10,0Журналистика1. МГУ им. М. В. ЛомоносоваФакультет журналистикиИтоговый балл: 10,62. МГИМО МИД РФФакультет международной журналистикиИтоговый балл: 9,23. Московский государственный институт культурыФакультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусствИтоговый балл: 9,14. Московский международный университетФакультет журналистикиИтоговый балл: 9,15. Московский политехнический университетИнститут издательского дела и журналистики в составе Высшей школы печати и медиаиндустрииИтоговый балл: 8,6Туризм и гостеприимство1. Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю. А.СенкевичаФакультет туризма и гостеприимстваИтоговый балл: 8,82. Российский государственный университет туризма и сервисаВысшая школа туризма и гостеприимстваИтоговый балл: 8,73. РУДНИнститут гостиничного бизнеса и туризмаИтоговый балл: 8,54. Российский новый университетКафедра туризма и культурного наследияИтоговый балл: 8,15. Московский гуманитарный университетФакультет международных отношений и туризмаИтоговый балл: 7,9Маркетинговые коммуникации1. РАНХиГС при Президенте РФИнститут бизнеса и делового администрированияИтоговый балл: 11,12.МГУ им. М. В. ЛомоносоваФилософский факультетИтоговый балл: 10,03. Московский политехнический университетИнститут коммуникаций и медиабизнеса в составе высшей школы печати и медиаиндустрииИтоговый балл: 9,24.МГУ им. М. В. ЛомоносоваФакультет журналистикиИтоговый балл: 8,75. МГИМО МИД РФФакультет международного бизнеса и делового администрированияИтоговый балл: 8,6