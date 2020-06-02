Массовая вакцинация жителей России от коронавируса может начаться уже осенью текущего года. Это произойдет в случае успешных испытаний препарата. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Массовая вакцинация жителей России от коронавируса может начаться уже осенью текущего года. Это произойдет в случае успешных испытаний препарата. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.По словам государственного деятеля, работа над вакциной в настоящее время идет полным ходом. Чернышенко отметил, что пока нет лекарства, нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет COVID-19, сообщает ТАСС.Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса может появиться в виде кисломолочного продукта. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.