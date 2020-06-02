Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин высказался о возобновлении сезона российской премьер-лиги, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин высказался о возобновлении сезона российской премьер-лиги, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Возобновление чемпионата России – наша общая победа – правительства страны, РФС и Роспотребнадзора, – заявил Матыцин в эфире телеканала "Россия 24" – Эту модель мы будем рекомендовать для других игровых видов спорта, потому что она показала, насколько правильной может быть интеграция и оперативное взаимодействие всех заинтересованных сторон".По словам Матыцина, российская премьер-лига возобновится в пятницу, 19 июня. Лигой будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Приход зрителей на стадион будет ограничен: "Думаю, с пониманием к этому отнесутся болельщики", – подытожил Матыцин.