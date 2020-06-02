Глава приморского Минобразования прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ситуации в Лучегорском детском саду. Ранее сообщалось, что заболевшая коронавирусом заведующая учреждения могла заразить детишек. Это неправда, заявила чиновница.

Глава приморского Минобразования прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ситуации в Лучегорском детском саду. Ранее сообщалось, что заболевшая коронавирусом заведующая учреждения могла заразить детишек. Это неправда, заявила чиновница.Как уточнила Наталья Бондаренко, женщина, у которой был диагностирован COVID-19, никак не могла стать источником заражения. Она обратилась к врачу, как только плохо себя почувствовала, и после этого находилась дома в полной изоляции. Все коллеги заведующей также прошли тесты на коронавирус и соблюдали карантин положенные две недели, отметила глава Минобра.Таким образом, информация, которую распространяли СМИ, оказалась ложной, сообщают "Вести:Приморье". В детском учреждении также побывали контролирующие органы. Проведенная ими проверка подтвердила слова чиновницы, передает "Комсомолка".Ранее глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщала о единичных случаях заболевания в детских садах Находки и Лучегорска. После проведения лабораторных обследований контактных лиц данные объекты будут закрыты, заявила руководитель ведомства.