В России достаточно средств индивидуальной защиты; дефицита нет ни в одном из регионов. По данным Минздрава, запасы по некоторым позициям выросли в несколько раз.

В России достаточно средств индивидуальной защиты; дефицита нет ни в одном из регионов. По данным Минздрава, запасы по некоторым позициям выросли в несколько раз.Например, одноразовых халатов стало в 3,5 раза больше — их уже более девяти миллионов. Количество одноразовых комбинезонов подскочило почти в 15 раз — до 5 миллионов штук.Эти цифры в Минздраве привели в качестве ответа на письмо группы экспертов вице-премьеру Татьяне Голиковой.Авторы уверяли, что необходимо принять срочные меры, так как медикам в регионах не хватает средств индивидуальной защиты, а осенью может наступить вторая волна распространения коронавируса, передает телеканал "Россия 24".