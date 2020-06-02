Стоимость плана восстановления экономики России составит в ближайшие два года почти 5 триллионов руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в разговоре с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Стоимость плана восстановления экономики России составит в ближайшие два года почти 5 триллионов руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в разговоре с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.План предусматривает около 500 мероприятий и три этапа восстановления экономики России, отметил Мишустин.Особенно важно обратить внимание на безработицу. Закрытие предприятий и сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили этот вопрос. Это может повлечь за собой снижение доходов россиян, а значит, и платежеспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в области занятости, подчеркнул Мишустин.Первый этап (июнь-сентябрь 2020 года) плана восстановления экономики является стадией адаптации. Задача на этом этапе — не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей, стабилизировать положение в наиболее пострадавших отраслях.Второй этап (октябрь 2020 года — июнь 2021 года) предусматривает восстановительный рост экономики и доходов граждан, а также меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.Третий этап (июль-декабрь 2021 года) обеспечит устойчивый рост экономики и доходов населения.