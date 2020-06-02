На западной границе Украины прошла акция протеста, перешедшая в беспорядки. Водители выступали против пошлин на ввоз и вывоз товаров. Власти страны объясняют новые правила борьбой с контрабандой.

На западной границе Украины прошла акция протеста, перешедшая в беспорядки. Водители выступали против пошлин на ввоз и вывоз товаров. Власти страны объясняют новые правила борьбой с контрабандой.Сотни автомобилей и тысячи пассажиров несколько часов провели в многокилометровой пробке перед КПП "Тиса" на украино-венгерской границей. Движение заблокировали автомобилисты, которые отказывались декларировать ввозимый товар. По новым правилам украинской таможни эта процедура теперь обязательна. Но борьба с контрабандой, по мнению граждан, слишком дорого обходится. Платить придется за каждый килограмм. В обоих направлениях. Будь то макароны, оливки или что-то другое.Некоторые из тех, кто платить отказывался, в очереди провели несколько дней. И в какой-то момент накал недовольства достиг апогея. Толпа ринулась к технике пограничников. Позже в ход пошли кулаки.Спустя какое-то время водители микроавтобусов, или как их чаще называют "бусиков", устроили акцию протеста уже мирную, но более шумную.Возмущения перевозчиков власти Украины не разделяют и настаивают на своем. Бюджет фактически пустой и наполнять его решили, начав с таможни. Расчет в первую очередь на тех, кто переправкой через границу не только людей, но и товаров зарабатывает, выполняя в день по нескольку рейсов туда и обратно."У нас есть сектора экономики Украины, которые существуют, но власть считает, что их не существует. Вот есть сектор экономики, который можем назвать межграничные перевозки или челноки. Целые семьи из года в год и десятилетиями на этом живут и будут жить. Другой работы нет", — говорит политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.Впрочем платить за груз приходилось и до официальных нормативов, но по коррупционным схемам."Раз в неделю собрали посылочку 10-15 килограммов — отдали. Все это стоило 20-30 долларов, из которых с посылки отдавали 150-200 гривен на таможне. Прямо таможеннику. Тогда они не кошмарили, не выворачивали, не делали проверки", — рассказывает блогер Сергей Корнаков.А таких посылок в одной машине могло быть и два десятка. Масштабы недополученных средств в бюджет эксперты оценивают в два миллиарда долларов в год."Я получил данные о больших объемах. Продукция так называемых итальянских "бусиков" — это до 12 тысяч тонн в год. Через пункт пропуска Тиса проходит в среднем в год 4 тысячи тонн. Это как раз те объемы, которые должны быть растаможены, и платежи должны поступать в бюджет. Платежи, которые нам сегодня нужны для выполнения инициатив президента о строительстве школ, дорог, детских садов", — говорит председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров.Будет ли работать законная схема по сбору денег как надо, пока эксперты с выводами не спешат. Новые правила направленны в основном на темных челночников, а не на семейные поездки. Но решать, с кого и за что плату взимать, инспектор будет на месте. А значит, что называется договориться, тоже можно.