Почти 2,7 тысячи вагонов зерна стоимостью $29,7 миллиона пропали со складов Госрезерва Украины, заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол. Зерно съели мыши, иронизирует советник.

Почти 2,7 тысячи вагонов зерна стоимостью $29,7 миллиона пропали со складов Госрезерва Украины, заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла преступную деятельность руководителя одного из управлений Госрезерва, чиновника подозревают в причинении ущерба на $4 миллиона. По версии следствия, чиновник незаконно завладел имуществом Госрезерва, а затем продал это имущество.Почти 2,7 тысячи вагонов зерна из Госрезерва "съели мыши". Убыток превысил $29,7 миллиона, отметил Апостол на своей странице в Facebook."Прожорливые мыши" добрались до складов Госрезерва в Черткове (Тернопольская область). Здесь мыши очистили склады зерна, которое поместилось бы в 150 вагонах-зерновозах, пояснил Апостол.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что правительство контролирует положение с продовольствием в стране, запасы достаточны для покрытия спроса на ближайшие шесть месяцев.