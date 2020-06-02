В Краснодарском крае открылись санатории. Пока только те, что имеют медицинскую лицензию. Таких в регионе чуть более двухсот. Все здравницы Кубани были закрыты с конца марта. Отдыхающим потребуется предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус.

В Краснодарском крае открылись санатории. Пока только те, что имеют медицинскую лицензию. Таких в регионе чуть более двухсот. Все здравницы Кубани были закрыты с конца марта. Отдыхающим потребуется предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус.Сегодня после длительного перерыва сочинские санатории вновь начали принимать гостей. Право возобновить работу получили только здравницы, имеющие медицинскую лицензию. Учитывая, что гости прибывают и автомобильным транспортом, и поездами, и самолетами, то контроль организован повсюду.Туристы обязаны предъявить путевку в санаторий, справку с отрицательным тестом на коронавирус и об эпидокружении. Если таких документов нет, то туристы рискуют оказаться в обсерваторе. Всего на курорте 79 санаториев. В первый день лета открылись 19, которые первыми смогли выполнить все многочисленные требования безопасности, причем речь о безопасности как санитарной, так и о антитеррористической."Первый день лета — это экзамен для нас, надеемся выдержать успешно", — говорит директор санатория "Октябрьский" Ольга Заславская.Особые меры безопасности повсюду: от ресепшн и медицинских кабинетов до ресторана. Это и требование к соблюдению социальной дистанции, к обязательной индивидуальной защите, и это касается и сотрудников санаториев, и отдыхающих.Сочинские санатории будут открываться постепенно. Планируется, что в начале июля заработают уже все здравницы курорта.