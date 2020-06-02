На Солнце зафиксирована крупнейшая вспышка с октября 2017 года. Она характеризуется как средняя из больших.

На Солнце зафиксирована крупнейшая вспышка с октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте NASA.В опубликованном сообщении отмечается, что вспышка относится к классу M, то есть характеризуется как средняя из больших. В обсерватории солнечной динамики отметили, что испускаемое излучение слишком мало для прямого вреда здоровью людей. При этом ученые обратили внимание на то, что из-за вспышки могло ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.Случившееся может свидетельствовать о том, что звезда после долгой паузы вступила в новый солнечный цикл.