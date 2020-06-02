По словам хозяина квартиры, эти предметы он купил у копателей, которые вели раскопки в местах боев Великой Отечественной войны...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москвы совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками отдела по Восточному АО УФСБ России по г. Москве и МО был задержан подозреваемый в хранении боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 29-летний москвич незаконно хранит в своей квартире на 11-й Парковой улице предметы, конструктивно схожие с затвором от винтовки «Майнлихер» и фрагментом мины с неизвестным веществом внутри. Данные предметы были изъяты.По словам хозяина квартиры, эти предметы он купил у копателей, которые вели раскопки в местах боев Великой Отечественной войны.Согласно проведенному исследованию один представленный предмет является корпусом осколочной противопехотной мины ПОМ3-2, в верхней части внутренней полости которой содержится бризантное взрывчатое вещество.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73