В столице Соединенных Штатов не прекращаются протесты. Столкновения с полицией проходили даже в тот момент, когда президент страны Дональд Трамп выступал с обращением к нации. Он пообещал прибегнуть к помощи военных для сдерживания беспорядков, а глав штатов призвал к жесткости.

В столице Соединенных Штатов не прекращаются протесты. Столкновения с полицией проходили даже в тот момент, когда президент страны Дональд Трамп выступал с обращением к нации. Он пообещал прибегнуть к помощи военных для сдерживания беспорядков, а глав штатов призвал к жесткости.Полицейские вертолеты кружат над Вашингтоном. Ровно в 19 часов вечера в столице объявлен комендантский час. В город стянуты усиленные подразделения полиции, пограничники и даже наркоконтроль. Ничего подобного ни вчера, ни позавчера в городе не было.По всей стране задействованы 67 тысяч нацгвардейцев — таких масштабных мобилизаций в США еще не было.Так в Калифорнии давили протест. Это Трамп требовал от силовиков быть жестче с толпой. Просьбу услышали. Не церемонились. В Филадельфии бунтарей прижали к стенке и не пожалели слезоточивого газа.А это разгон демонстрантов у Белого дома: толпу сносят, как катком, не разбирая, где кто. Полицейский бьет оператора с камерой, бегущие задыхаются от газа.Запах газа в Розовом саду Трамп вряд ли чувствовал, и крики митингующих, конечно, не слышал. Он обращался к нации, а полиция все это время зачищала периметр."Мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа. Нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, преступники. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", — заявил президент США Дональд Трамп.И вот он уже запускает над столицей военные вертолеты.Президент прогулялся по скверу, где трое суток бунтовали, и оказался у церкви, которую накануне пытались поджечь.- Спасибо большое. У нас лучшая страна в мире.Версию о том, что погромы кем-то поддерживаются, Трамп подкрепляет вот этим видео: белый мужчина передает деньги чернокожим и просит их строить баррикады.Между тем, журналисты встречают в толпе тех, кто не грабит и не провоцирует. Чернокожая молодежь говорит о расизме.- Это тянется десятилетиями, поколениями! Никто не знает, что мы чувствуем! Вы не знаете, что я чувствую. Ни один коп не знает этого. И даже не спрашивай, почему я зла. Вы не понимаете этого, почему каждый черный здесь.Брат погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда призвал митингующих к порядку, хотя бы в память об убитом. Его мало кто услышал. Даже в комендантский час и при усиленных патрулях мародеры и провокаторы действовали.