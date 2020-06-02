С 1 августа начнется индексация накопительных пенсий в России. Новые выплаты получат более 110 тысяч граждан. Кого коснется новая мера и как получить положенные выплаты – в материале Дни.ру.

С 1 августа начнется индексация накопительных пенсий в России. Новые выплаты получат более 110 тысяч граждан. Кого коснется новая мера и как получить положенные выплаты – в материале "Дни.ру".Прибавка к пенсии коснется ограниченного числа россиян. Претендовать на повышенные выплаты, по некоторым данным, смогут 112 тысяч человек. Это граждане, которые вышли на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста и скопившие определенные суммы на индивидуальных счетах ПФР.Накопительная пенсия в России проиндексируется с 1 августа на 9,13%. Учитывая, что средний размер накопительных пенсий в России – 956 рублей, то рассчитывать стоит совсем на незначительную прибавку – чуть более 100 рублей.Это сумма, которую Внешэкономбанк заработал для тех граждан, которым накопительная часть пенсии уже назначена на остатки по счетам. Как отмечает , индексированные пенсии получат по большей части сотрудники компаний, где действует программа корпоративного страхования.Также более 30 тысяч граждан могут рассчитывать на срочную выплату к страховой пенсии в России. Речь идет о тех, кто участвовал в программе соединенного финансирования. Сумму проиндексируют в августе текущего года, размер выплат увеличится на 7,99%.Как получить положенные деньги? Идти и писать заявление для получения повышенных пенсий в России не нужно. Перерасчет будет автоматически произведен с начала августа. Гражданам нужно только дождаться прихода денег на карту.На доплаты к пенсиям в России будет выделено 343 миллиона рублей. Дополнительную информацию граждане могут получить в ближайшем отделении Пенсионного фонда.Ранее "Дни.ру" писали, что с 1 июня почти в два раза с нынешних 5 686 рублей для граждане старше 80 лет. На повышенные выплаты могут рассчитывать и те, у кого на попечении находятся иждивенцы. Выплачивать средства будут максимум за трех человек.Кроме того, региональные власти начнут выплачивать дополнительные средства пенсионерам, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса в России. Размер прибавки можно уточнить в местных отделениях ПФР.