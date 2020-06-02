Полностью ликвидирован очаг коронавируса на одном из крупнейших месторождений России - Чаяндинском. Для борьбы развернули сразу два госпиталя с самым современным оборудованием.

Полностью ликвидирован очаг коронавируса на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском. Для борьбы развернули сразу два госпиталя с самым современным оборудованием. Большинство вахтовиков вывезли в их родные регионы, где поместили на двухнедельный карантин. Почти все сотрудники уже вернулись к семьям, а на месторождении готовятся возобновить работы.В столовой почти никого. Спецтехника уже несколько недель на парковке. На Чаяндинском месторождении работы остановились в середине апреля. В вахтовых поселках, где проживали около 8 тысяч человек, обнаружили вспышку коронавируса. До ближайшей больницы – 200 километров. Пришлось принимать экстренные меры."Буквально в считанные дни развернули госпиталь на 120 мест на базе общежития – оборудовали его не хуже, чем клиники в больших городах. Были палаты интенсивной терапии, были аппараты терапии, с аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, компьютерный томограф, развернули лабораторию", — сказал генеральный директор АО "Стройтранснефтегаз" Иван Сибирев.Пациентов, которые болели без симптомов или переносили инфекцию легко, лечили здесь же. В случае необходимости граждан на самолетах санавиации оперативно отправляли в Омск, Ленск, Якутск и в город Мирный. Из-за карантина вахта для многих затянулась. Но строить было нельзя. Закон позволяет в таком случае сократить зарплату работникам на треть. На месторождении этим правом не воспользовались, зарплату сохранили в полном объеме.Сейчас на Чаянде осталось только 400 человек, они поддерживают функционирование вахтовых поселков. Остальные, как только получили отрицательные тесты на коронавирус, отправились в свои домашние регионы. Всего было организовано почти 100 вылетов.В Башкирию из Чаянды прибыли более полутора тысяч жителей республики. Здесь, как и в других регионах, вахтовикам прежде чем встретиться с родными и близкими пришлось пробыть две недели в обсервации. Людей разместили в санаториях и пансионатах.Прибывших из Якутии дважды в день осматривали медики. Была обеспечена связь с родственниками. Даже онлайн-шоппинг оказался возможным. Расходы по размещению в обсервации взял на себя работодатель вахтовиков – "Стройтранснефтегаз"."Мы с ними договаривались о том, что прием будет оплачиваться ими. Но потом выяснилось, что надо покупать медикаменты, средства индивидуальной защиты. Никаких вопросов не было, мы с ними все это отработали. Любые наши пожелания быстро удовлетворялись быстро", — отметил заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Ринат Баширов.В общей сложности "Стройтранснефтегаз" потратил миллиард рублей на борьбу с коронавирусом в Чаянде и на поддержку работников. Отныне это месторождение — одно из самых подготовленных к инфекционным угрозам в стране."Теперь там будет создан госпиталь, куда будут перевахтовываться врачи СОГАЗ-профмедицины, которые там будут находиться. Чтобы было эффективно для вахтовиков, чтобы было спокойно. Чаяндинское месторождение на удаленности от крупных городов, поэтому там надо содержать эту группировку для обеспечения жизнедеятельности этого месторождения", — сказал старший врач полевого госпиталя на Чаяндинское месторождении Василий Окуджава.Сейчас очаг коронавируса на Чаяндинском месторождении ликвидирован. Эпидемиологические обстановка стабилизировалась."С сегодняшнего дня режим карантина на всем месторождении будет снят. Потому что с положительными анализами на месторождении нет. Есть шесть человек, которые находятся на наблюдении, но анализы у них отрицательные. Поэтому благодаря скрупулезной работе нам удалось критическую ситуацию, которая складывалась в конце апреля, переломить", — отметил глава Республики Саха Айсен Николаев.Предполагается, что работа на месторождении возобновится уже в середине июня. В Чаянду отправятся первые 300 вахтовиков. Но к работе их допустят только после двухнедельной обсервации, которая уже началась, и после отрицательных тестов на коронавирус.