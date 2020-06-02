Злоумышленник, толкнув заявителя, открыто похитил его рюкзак с личными вещами и денежными средствами...
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали 43-летнего мужчину по подозрению в грабеже.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от 37-летнего мужчины, работающего курьером. По его словам, находясь на Братиславской улице, к нему подошел неизвестный. Толкнув заявителя, злоумышленник открыто похитил его рюкзак, в котором находились документы, мобильный телефон и деньги, полученные им ранее за выполненную доставку.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель столицы. Похищенное имущество он успел сбыть, а денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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