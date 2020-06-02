Злоумышленник, толкнув заявителя, открыто похитил его рюкзак с личными вещами и денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали 43-летнего мужчину по подозрению в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 37-летнего мужчины, работающего курьером. По его словам, находясь на Братиславской улице, к нему подошел неизвестный. Толкнув заявителя, злоумышленник открыто похитил его рюкзак, в котором находились документы, мобильный телефон и деньги, полученные им ранее за выполненную доставку.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель столицы. Похищенное имущество он успел сбыть, а денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18