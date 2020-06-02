Пока одни звезды эстрады жалуются, что из-за коронакризиса остались на мели, а другие просят поддержки государства, есть артисты, временно сменившие профессию. Так, экс-солист Отпетых мошенников Гарик Богомазов пошел работать таксистом, чтобы заработать на подгузники новорожденному сыну.

Пока одни звезды эстрады в соцсетях жалуются на то, что из-за ситуации с коронавирусом остались на мели, а другие просят поддержки государства, есть артисты, не только задумавшиеся о временной смене профессии, но и осуществившие это намерение."Больно? Трудно? А ты — улыбнись! Ведь ты еще жив. А пока жив — все впереди". Так написал в своем "Инстаграме" экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь (Гарик) Богомазов.Семь месяцев назад у них родился ребенок. Чтобы прокормить семью в условиях, когда все концерты отменены и многие артисты лишились заработков, Гарик решил пойти работать таксистом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".Благодаря этой работе, сказал музыкант, он заработает хотя бы на еду своей семье и на подгузники сыну.В комментариях поклонники морально поддерживают артиста, желая ему сохранять хорошее настроение и бодрость духа, а малышу расти здоровым и счастливым.