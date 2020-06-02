Российский нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые начались после того, как полицейскими в городе Миннеаполис был убит афроамериканец.

Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые начались после того, как полицейскими в городе Миннеаполис был убит афроамериканец."Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит повсюду, а также в округе Колумбия, – написал Овечкин в Twitter. – Так важно уважать и любить друг друга независимо от того, как мы выглядим. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и семье".RIP George Floyd