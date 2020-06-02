Заслуженный пилот России Вадим Базыкин считает, что международные авиарейсы могут вновь запустить в стране уже 15 июля. По словам летчика, такие данные он получил от представителей МИД ..

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин считает, что международные авиарейсы могут вновь запустить в стране уже 15 июля. По словам летчика, такие данные он получил от представителей МИД России.Таким образом он прокомментировал заявление руководителя "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, который прогнозировал возобновление зарубежных полетов лишь в августе или сентябре. Базыкин пояснил, что специалисты хотят избежать преждевременных заявлений и решений, поэтому делают прогнозы с "запасом" по времени.