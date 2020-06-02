Общенациональный план восстановления экономики России предусматривает меры по сохранению занятости и поддержке безработных граждан, закрепление в законе понятия об удаленной работе, внедрение в документооборот цифровых технологий.

Общенациональный план восстановления экономики России предусматривает меры по сохранению занятости и поддержке безработных граждан, закрепление в законе понятия об удаленной работе, внедрение в документооборот цифровых технологий.Для обеспечения занятости власти намерены поддерживать выпускников профессиональных образовательных организаций, а также работников, получающих образование, отмечено в проекте плана.Для поддержки безработных граждан власти продлят на три месяца срок выплаты повышенных пособий по безработице для россиян, уволенных после 1 марта 2020 года. Минимальный размер пособия по безработице увеличат до 4,5 тысячи руб.Размер пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей (ИП), вынужденных прекратить свою деятельность после 1 марта 2020 года, увеличат до 12130 руб.Дополнительные ежемесячные выплаты в размере 3 тысяч руб. на ребенка получат семьи, в которых родители являются безработными.Работодателям возместят расходы на частичную оплату труда при проведении общественных работ, а также при временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения.План предполагает цифровизацию трудовых отношений и госуслуг по содействию занятости. В частности, оказание госуслуг по трудоустройству переведут в электронный вид с использованием портала "Работа в России". С 2021 года предусмотрен переход на электронный кадровый документооборот для всех работодателей.План предлагает обеспечить возможность перехода работников на удаленную работу без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. Удаленную работу разрешат и для госслужащих.Власти установят минимальный размер часовой ставки (МРЧС) при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев, а также предоставят возможность заключения срочных (до одного года) трудовых договоров с гражданами, принятыми на работу во вновь созданную организацию,План предусматривает регулирование условий перехода срочного договора в бессрочный договор, обеспечение возможности продления действия срочного трудового договора, внесения в него изменений.Правительство намерено развивать программы удаленного обучения. Речь идет о внедрении взаимосвязанных цифровых платформ по образованию, повышении квалификации, поддержке занятости, усилении роли коллективных и трудовых договоров при предоставлении гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставлении выбора по соглашению сторон устанавливать испытательный срок, заключать срочный (на срок до одного года) трудовой договор или принимать выпускника образовательного учреждения на стажировку.