АвтоВАЗ, крупнейший автопроизводитель в России, в мае 2020 года продал 16,663 тысячи легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 65,7% больше, чем в апреле 2020 года, и на 42% меньше уровня мая прошлого года.

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель в России, в мае 2020 года продал 16,663 тысячи легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 65,7% больше, чем в апреле 2020 года, и на 42% меньше уровня мая прошлого года, следует из сообщения компании.На первом месте по продажам — Lada Granta (в мае продано 5,726 тысячи автомобилей), на втором – Vesta (4,475 тысячи автомобилей). Третье место осталось за пассажирскими версиями семейства Largus (1,981 тысячи автомобилей). Также было продан 1,083 тысячи модели Niva."Мы наблюдаем положительную динамику продаж и надеемся, что эта тенденция продолжится на фоне дальнейшего ослабления эпидемиологических ограничений, — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне. — С 1 июня более 300 официальных дилеров LADA возобновили свою работу во всех регионах страны".Ранее на авторынке назвали апрель "черным" из-за исторического падения продаж в этом месяце. В апреле "АвтоВАЗ" продал всего 9,396 тысячи автомобилей против 32,316 тысячи машин в апреле прошлого года, то есть спад почти в 3,5 раза, или на 71%. С января по апрель продажи "Лад" упали на 22% и составила 88,996 тысячи единиц.Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле снизились на 64% по сравнению с апрелем прошлого года и в 3 раза по сравнению с мартом текущего года, подсчитало аналитическое агентство "Автостат". По оценке комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи в апреле упали значительнее - на 72,4% за год, а в январе-апреле снизились на 19,1% к аналогичному периоду прошлого года.До конца года падение спроса на автомобили может замедлиться в 2 раза. Поддержку продажам должны оказать отмена карантина и госпрограммы стимулирования спроса с 1 июня.Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2019 года выросли на 1% до 362,4 тысячи машин. Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,0% до 20,6%.