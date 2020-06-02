В России наблюдается положительная тенденция в борьбе с коронавирусом. Поэтому президент принял решение о назначении даты голосования по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля. Руководитель Роспотребнадзора вместе с ведущими специалистами поддержали это решение. Об этом рассказала в эфире телеканала Россия 1 председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В России наблюдается положительная тенденция в борьбе с коронавирусом. Поэтому президент принял решение о назначении даты голосования по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля. Руководитель Роспотребнадзора вместе с ведущими специалистами поддержали это решение. Об этом рассказала в эфире телеканала "Россия 1" председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Председатель ЦИК заверила, что голосование пройдет с соблюдением всех санитарных норм и требований. "Несмотря на то, что есть улучшение ситуации с коронавирусом, мы, конечно, перестраховываемся. Все-таки никто в мире не исключает возможности второй волны, и практически все страны еще долго будут пользоваться мерами безопасности. Мы не должны раньше времени расслабляться", — отметила Памфилова.Необходимыми средствами индивидуальной защиты будут обеспечены не только участники голосования, а также все наблюдатели и волонтеры."На каждом участке будет бесконтактный термометр. Обязательно маски и перчатки. Мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками. Мы перестраховываемся и по дистанции, чтобы рассредоточить потенциальных участников голосования", — пояснила председатель ЦИК.Элла Памфилова обратила внимание и на нестандартное время проведения голосования, которое будет длиться в течение шести дней до основного дня голосования: "Это делается для того, чтобы у наших граждан была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней".Памфилова подчеркнула, что это будет эксклюзивное и уникальное общественно-политическое событие: "Поэтому и закон специальный принят, который отличается во многом от закона о выборах. Мы полагаем, что недопустимо было бы совмещать одновременно выборы и общероссийское голосование".Председатель ЦИК считает, что со всех точек зрения дата 1 июля оказалась оптимальной. "Дальше еще выборные кампании будут. А с 3 июля начинается основная масса экзаменов. У нас почти половина участков для голосования находится в школах: 49 тысяч из 100. Будем надеяться, что погода будет хорошая. Это еще один дополнительный повод выйти из дома и прогуляться", — заключила Элла Памфилова.