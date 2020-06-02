Млековита опровергает факты вымогательства со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Письмо с соответствующим заявлением направил руководителю ведомства председатель польской компании Дариуш Сапиньски.

"Млековита" опровергает факты вымогательства со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Письмо с соответствующим заявлением направил руководителю ведомства председатель польской компании Дариуш Сапиньски. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.Письмо передано Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Польши. Дариуш Сапиньски отмечает, что с удивлением принял информацию, появившуюся в российских СМИ, в которой сообщалось о вымогательстве со стороны главы Россельхознадзора.Председатель польской компании написал, что "Млековита" не имеет своего представителя в России. Кроме того, в последнее время она не давала никому доверенности представлять фирму в органах российской власти, тем более никто не встречался с сотрудниками Россельхознадзора.Дариуш Сапиньски заявил, что распространение ложной информации нарушает доброе имя "Млековиты". Польская компания готова участвовать в расследовании истины против тех, кто является участником клеветы.Ранее появилась информация, согласно которой Сергей Данкверт якобы вымогал взятку у польской компании, чтобы та имела возможность присутствовать на российском рынке. Полиция начала проверку этой информации.