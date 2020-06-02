02.06.2020

2020-06-02 11:20:03

Продукция владимирской компании используется на борту МКС

Одно из лучших предприятий Владимирской области по итогам 2019 года. Как сегодня в условиях пандемии коронавируса себя чувствует компания "Технофильтр"?

Сфера применения продукции владимирского научно-производственного предприятия "Технофильтр" не поддаётся исчислению. От фильтрации питьевой воды до сложных процессов стерилизации воздуха и лекарственных препаратов. Для индустрии напитков компания НПП «Технофильтр» разработала и запатентовала технологии «Серебряная» и «Платиновая фильтрация», которые широко применяются по всему миру. Продукция используется даже за пределами планеты - на борту Международной космической станции.

Александр Тарасов, директор компании НПП "Технофильтр": «Сегодня спектр нашей продукции очень широк - мы выпускаем более 100 наименований продукции. Это и мембраны как таковые полиамидные с зарядом и без заряда, полиэфирсульфоновую мембрану. На основе этих мембран и которые мы покупаем, а мы покупаем самые лучшие, что есть сегодня на мировом рыке - мы производим диски, капсульные фильтры и производим гофрированные элементы».

НПП "Технофильтр" было создано ещё во времена СССР в 91 году в качестве импортозамещающего. Здесь первыми в Союзе наладили производство гофрированных мембранных фильтрующих элементов и сами начали выпускать полиамидную мембрану. И сейчас это коллектив из сотни профессионалов с научным и трудовым опытом, который определяется более, чем 30 годами. И даже сегодня, несмотря на пандемию, работа не прекращается. Загрузка предприятия - на прежнем уровне, поставки ведутся не только по России, но и за рубеж. Во многом благодаря сотрудничеству с "Центром поддержки экспорта".

Денис Давыдов, директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области: «У нас есть активный инструмент по помощи экспортно ориентированным предприятиям области, называется эта организация Центр поддержки экспорта. Поиск партнёра зарубежного, размещение на электронных торговых площадках, например Ебэй, проведение маркетинговых исследований».

Объём экспорта за последние 5 месяцев вырос почти на 10%. Это и годами наработанные связи и новые контракты, которые удалось заключить благодаря участию в бизнес-миссиях и на международных выставках в России и за рубежом. Кстати, компания "Технофильтр" стала победителем регионального конкурса "Экспортёр года-2019" в номинации "Экспортёр в сфере высоких технологий".

Артём Скорняков, руководитель отдела продаж компании "Технофильтр": «В первую очередь - результат любой поездки - клиенты и живые контракты. То есть это как раз то, зачем участвуем, зачем едем. И мы видим, что любое такое событие даёт конечно результаты, даёт живые контракты».

Сегодня продукция компании известна более, чем в 50 странах мира, партнёры - сотни предприятий медицинской, пищевой, химической, оборонной и других Отраслей. А сотрудничество с Центром поддержки экспорта позволит и дальше расширять географию поставок.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев

«Вести-Владимир»