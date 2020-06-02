Число пожаров в Курганской области сократилось в два раза. Во многом благодаря масштабной профилактической работе МЧС.

Число пожаров в Курганской области сократилось в два раза. Во многом благодаря масштабной профилактической работе МЧС.За минувшие выходные спасатели Зауралья провели около 70 рейдов в 99 населенных пунктах, сообщает "Россия 24". Разъяснительные меры, уверены спасатели, сыграли свою роль.В Бурятии противопожарную работу вместе с сотрудниками МЧС ведут добровольные конные наряды. Они патрулируют лесные массивы и прилегающую территорию. Контроль за нарушителями осуществляют, в том числе с помощью квадроциклов. О противопожарном режиме напоминают через громкоговорители.В Ростовской области к мониторингу пожарной обстановки тоже подключились добровольные конные патрули, а еще байкеры. Дважды в неделю они совместно с пожарными патрулируют местность.Причем байкеры могут не только информировать спасателей о происшествиях и пожарах, но и помогать в ликвидации. Так, за майские праздники волонтеры на мотоциклах предотвратили несколько случаев разжигания костров.