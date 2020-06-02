Прокуратура через суд требует взыскать с бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова в пользу государства сумму крупной взятки. Экс-мэр получил 12 миллионов 760 тысяч рублей за помощь в аренде участков земли.

Прокуратура через суд требует взыскать с бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова в пользу государства сумму крупной взятки. Экс-мэр получил 12 миллионов 760 тысяч рублей за помощь в аренде участков земли.Суд арестовал имущество Сверчкова на сумму требований по иску прокуратуры. Кроме того, прокуроры настаивают признать сделку недействительной, и отдать деньги государству. Исковое заявление с требованием направлено в Октябрьский суд Иванова.ГТРК "Ивтелерадио" напоминает, в мае 2017 года бывшего мэра города суд приговорил к пяти годам колонии за многомиллионную взятку. Как сообщили в Следственном управлении СК России, в течение 2014 года Сверчков получил от предпринимателя взятку не менее 12 миллионов 760 тысяч рублей. Он посодействовал в решении вопроса о передаче бизнесмену в аренду участков для установки "умных" остановок общественного транспорта.Отметим, в марте 2020 года экс-мэр выплатил 25 с половиной миллионов рублей назначенного штрафа.