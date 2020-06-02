Владимир Путин издал указ об утверждении основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин издал указ об утверждении основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.В частности, решение о применении ядерного оружия принимает президент. Приказ о запуске межконтинентальных баллистических ракет глава государства может отдать в случае, если, например, поступит информация о ядерном ударе по России и ее союзникам или если противник поставит под угрозу само существование РФ.Впрочем, в документе особо отмечено, что российское оружие массового поражения – это, прежде всего, средство сдерживания. Использовать его можно только в самом крайнем случае. До того РФ примет все меры по снижению ядерной угрозы, а также не допустит обострения международных отношений, способного привести к масштабному военному конфликту, в том числе и с применением ОМП.Помимо это, в документе прописаны основные угрозы России. На первом месте идет наращивание потенциальным противников военных группировок, способных применять ядерное оружие, рядом с границами страны.Не меньшую опасность представляет развертывание государствами, которые могут быть потенциальными противниками, баллистических и крылатых ракет средней и малой дальности, гиперзвуковых комплексов, ударных беспилотников и лучевого оружия.