Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания на борту прилетевшего из Калининграда в Москву самолета. Протрезвел он спустя несколько часов в отделении, но о произошедшем ему пришлось рассказывать стражам порядка - сам он почти ничего не помнил.

Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания на борту прилетевшего из Калининграда в Москву самолета. Протрезвел он спустя несколько часов в отделении, но о произошедшем ему пришлось рассказывать стражам порядка — сам он почти ничего не помнил.Все началось с того, что перед полетом 31 мая 49-летний мужчина выпил три бутылки крепкого пива и, вероятно, что-то еще. На подлете к столице он закурил электронную сигарету, а в ответ на просьбы бортпроводниц прекратить дымить принялся грубить.В Шереметьеве его встречали полицейские. Раздухарившийся пассажир посоветовал им убираться, а сам бросился к выходу, оттолкнув стража порядка. В ходе короткой схватки он оторвал погон и умудрился порвать свой паспорт, после чего был скручен.Протрезвев, хулиган с удивлением узнал, что подозревается в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила официальный представитель МВ Ирина Волк.