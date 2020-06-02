Компания Haval показала, как будет выглядеть ее новейший внедорожник, который придет на смену устаревшему семейству H3 и H5. Вид у автомобиля будет по-настоящему брутальным.

Компания Haval показала, как будет выглядеть ее новейший внедорожник, который придет на смену устаревшему семейству H3 и H5. Вид у автомобиля будет по-настоящему брутальным.Интересно, что дизайном новой модели руководил бывший стилист Land Rover Фил Симмонс. Возможно, поэтому он перекликается не только с "Гелендвагеном", но и с культовым британским "Дефендером".Другие любопытные особенности - это утилитарные бамперы из "кондового" пластика, которые дополнены практичными накладками на колесные арки и порогами. А также современная LED-оптика с круглым контуром ходовых огней.Предполагается, что угловатый внедорожник с внутризаводским индексом B06 будет базироваться на новой платформе. Главный вопрос - будет ли автомобиль рамным, или же получит несущий кузов, как у кроссоверов. Подробности о трансмиссии и моторах внедорожника тоже, к сожалению, пока не сообщаются.А вот "шпионские" фотографии интерьера уже публиковались: на них видны оригинальный, ни на что не похожий дизайн передней панели, мощный центральный тоннель, "шайба" коробки-автомат и огромные экраны цифровой "приборки" и медиасистемы.Официальная премьера нового внедорожника Haval должна состояться до конца лета-2020.