В Нижнем Новгороде семье погибшей от COVID-19 медсестры выплатили 2,7 миллиона рублей. Деньги выделил Фонд социального страхования согласно соответствующему указу президента.

В Нижнем Новгороде семье погибшей от COVID-19 медсестры выплатили 2,7 миллиона рублей. Деньги выделил Фонд социального страхования согласно соответствующему указу президента. Кроме того, родственникам предоставлена выплата в 1 миллион рублей в рамках федерального закона "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", передает ГТРК "Нижний Новгород".В общей сложности в регионе выплаты получил 161 медицинский работник, заболевший коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей. Фонд социального страхования РФ перечислил нижегородским медикам, пострадавшим от COVID-19 на работе, более 11 миллионов рублей.