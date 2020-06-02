Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%. При этом премия к североморской смеси стала рекордной за всю историю наблюдений, сообщает агентство Argus.

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%. При этом премия к североморской смеси стала рекордной за всю историю наблюдений, сообщает агентство Argus.На северо-западе Европы на прошлой неделе относительно североморского датированного сорта Brent она составила $2,30 за баррель. В абсолютном выражении цена Urals на конец месяца поднялась до $36,70 за баррель. В Средиземноморье котировки поднялись еще выше — до $37,20 за баррель. Поддержку рынку оказали резкое сокращение добычи и восстановление спроса.На фоне растущей нефти выдающуюся динамику показала и российская валюта. Накануне рубль снова стремительно укреплялся, а доллар впервые с начала марта вплотную приблизился к отметке $69 руб. Единая европейская валюта уже стоит менее 77 руб. Только в мае потери американской валюты на Московской бирже составили более 5 руб.Помимо цен на нефть рубль получил поддержку со стороны иностранных инвесторов: они активно скупали рублевые облигации на фоне сигналов ЦБ о смягчении политики.За прошедшую неделю нерезиденты купили ОФЗ почти на 30 миллиардов руб., а их доля выросла до 30,8%, говорится в материалах Банка России.