Первая партия модернизированных самоходных артиллерийский установок Мста-С передана Вооруженным силам России. Производители уточняют, что САУ получили новую систему управления огнем. Она позволяет в полтора-два раза сократить время подготовки к стрельбе.

Первая партия модернизированных самоходных артиллерийский установок "Мста-С" передана Вооруженным силам России. Производители уточняют, что САУ получили новую систему управления огнем. Она позволяет в полтора-два раза сократить время подготовки к стрельбе, что повышает живучесть орудия, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".САУ "Мста-С" – основная гаубица российской армии. Максимальная дальность ее огня – 24 километра. Каждый осколочно-фугасный снаряд весит 43 килограмма. Всего за минуту батарея из 8 орудий способна обрушить на цель до 3 тонн боеприпасов.САУ построено на базе шасси таков Т-80 и Т-72. По шоссе она может ехать со скоростью до 60 километров в час. Экипаж "Мста-С" – 5 человек. С собой самоходка может возить 50 снарядов.