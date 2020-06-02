Россия сократила в мае 2020 года добычу нефти с газовым конденсатом до 9,4 миллиона баррелей в сутки согласно данным ЦДУ ТЭК.

Россия сократила в мае 2020 года добычу нефти с газовым конденсатом до 9,4 миллиона баррелей в сутки согласно данным ЦДУ ТЭК.Добыча нефти в России составила в мае 8,59 миллиона баррелей в сутки, уточнили в Минэнерго России.По новому соглашению ОПЕК+ о сокращении среднесуточной добычи в мае-июне на 20%, начавшему действовать с 1 мая 2020 года, квота России на май-июне установлена на уровне 8,5 миллиона баррелей в сутки.В условиях сделки ОПЕК+ учет ведется без газового конденсата. В России газовый конденсат составляет около 8% от всей добычи.ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки.Если все выполнят обещания, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллионов баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ в начале июня обсудят ситуацию на рынке и выполнение соглашения о сокращении добычи.Страны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения по добыче нефти еще на два месяца, пишет The Wall Street Journal (WSJ). ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК смогли определить квоты поставок на июль.По сведениям WSJ, Саудовская Аравия считала, что сделку ОПЕК+ необходимо продлить сразу до конца года. Стране для покрытия расходов нужна цена нефти на уровне $84 за баррель.Бюджет России просчитан на основе $40 за баррель. Россия полагает, что мировой спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидали, поскольку Китай, Европа и США ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Глава Минэнерго Александр Новак заявил ранее, что нефтяной рынок может сбалансироваться в июне-июле.