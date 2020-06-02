Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение в первом финальном матче онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge. Соперником россиянина является американец Хикару Накамура.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение в первом финальном матче онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge. Соперником россиянина является американец Хикару Накамура.Каждый матч турнира состоит из четырех партий в случае, если один из них не добьется досрочной победы. В первом матче финалисты провели все положенные партии. Дубов смог выиграть лишь одну из них, еще одну свести к ничьей, а две — проиграть.Таким образом, первый день финала завершился для Дубова со счетом 1,5-2,5 в пользу Накамуры.Следующий матч состоится во вторник, второго июня. Если Даниилу удастся одержать победу по итогам четырех последующих партий, то в среду, третьего июня им предстоит заключительный матч финала.