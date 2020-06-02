В Башкирии сельчане спасли бобра, который провалился в колодец. Бедолагу нашли дети, они и позвали на помощь взрослых. С помощью троса животное удалось поднять на поверхность.

В Башкирии сельчане спасли бобра, который провалился в колодец. Бедолагу нашли дети, они и позвали на помощь взрослых. С помощью троса животное удалось поднять на поверхность.Видео спасательной операции из села Бузат Стерлибашевского района прислали в редакцию ГТРК "Башкортостан". Несчастного бобра в колодце недалеко от местного пруда обнаружили школьники. Попытки вытащить зверя не увенчались успехом, тогда на помощь пришли взрослые. Тросом они смогли вытащить бобра с глубины.Спасательную операцию провели успешно. Зверь не пострадал, и, как ни в чем не бывало, отправился к ближайшему водоему.