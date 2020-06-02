Новые правила проведения президентских выборов в условиях пандемии коронавируса принял сенат Польши.

Новые правила проведения президентских выборов в условиях пандемии коронавируса принял сенат Польши.Голосование пройдет по смешанному типу. Избиратели смогут как прийти на участки, так и проголосовать по почте.За принятие закона высказались 94 сенатора, против — всего один. Теперь документ должен принять Сейм — нижняя палата парламента.Выборы президента в Польше должны были пройти 10 мая. Но из-за коронавируса власти сначала решили провести их по почте, но затем все-таки перенесли на более поздний срок, сообщает телеканал "Россия 24".