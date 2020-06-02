Бригадир рыболовецкого звена хотел испытать новую лодку и вышел на ней на озеро вместе со знакомыми. Тела пятерых погибших удалось обнаружить почти через полтора месяца после их безвестного исчезновения. По одной из версий, причиной ЧП мог стать разбушевавшийся шторм.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели пяти человек, чьи тела были обнаружены на Белом озере в Вологодской области в течение последней недели, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Как рассказали в СК, двое погибших нашли на берегу, еще троих обнаружили в воде. В ходе осмотра тел эксперты не выявили никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о наличии криминального следа.Ранее сообщалось, что 12 апреля текущего года пятеро рыбаков – трое местных жителей и двое их знакомых, приехавших из другого населенного пункта, отправились на озеро на моторной лодке, после чего пропали без вести.Следователям удалось установить, что один из погибших – бригадир рыболовецкого звена, за несколько дней до трагедии купил новую лодку, которую и намеревался испытать.По одной из версий, причиной ЧП мог стать шторм, разыгравшийся на озере в момент исчезновения пострадавших.Поиски велись с воды и воздуха, спасатели, волонтеры и правоохранители прочесывали береговую линию, однако все усилия увенчались успехом только через полтора месяца.