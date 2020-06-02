11 июня состоится премьера сериала Окаянные дни. Одним из
продюсеров теленовеллы выступил Семен Слепаков.
11 июня состоится премьера сериала "Окаянные дни". Одним из
продюсеров теленовеллы выступил Семен Слепаков.
Сериал "Окаянные дни" снят в формате скринлайф. Лента расскажет
десять необычных историй о людях, запертых на карантине из-за коронавируса.
Отметим, что Семен Слепаков выступил не только продюсером
проекта. Шоумен написал сценарий к девяти из десяти эпизодов. В этом вопросе
его соавтором выступил Максим Туханин. Напомним, Слепаков и Туханин уже
работали вместе над сериалом "Домашний арест".
По словам авторов проекта, пандемия и самоизоляция вскрыли
самые неожиданные стороны человеческой природы. Оказавшись взаперти, люди
перестали воспринимать дистанционное существование как несомненное благо. Для
многих жизнь и работа в режиме удаленки стала наказанием. Новые обстоятельства
подарили много удивительных историй, которые вряд ли произошли бы в другое время.
В одной из серий проекта "Окаянные дни" снялся режиссер и
актер Он сыграл чиновника столичной мэрии Пашу. По сценарию
брат героя, оппозиционер Саша, перепостил в соцсетях информацию, порочащую
отечественную медицину. Персонаж Бондарчука
разгневан поступком родственника и требует удалить публикацию. Спор братьев
принимает совершенно неожиданный оборот.
Добавим, что смелого оппозиционера Сашу сыграл актер Дмитрий
Лысенков. Также в сериале "Окаянные дни" можно увидеть Анну Михалкову, Павла
Деревянко, Александра Робака, Татьяну Догилеву, Марию Машкову, Владимира
Епифанцева и других. Проект "Окаянные
дни" можно смотреть с 11 июня на
видеоплатформе PREMIER.