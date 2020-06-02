11 июня состоится премьера сериала Окаянные дни. Одним из продюсеров теленовеллы выступил Семен Слепаков.

11 июня состоится премьера сериала "Окаянные дни". Одним изпродюсеров теленовеллы выступил Семен Слепаков.Сериал "Окаянные дни" снят в формате скринлайф. Лента расскажетдесять необычных историй о людях, запертых на карантине из-за коронавируса.Отметим, что Семен Слепаков выступил не только продюсеромпроекта. Шоумен написал сценарий к девяти из десяти эпизодов. В этом вопросеего соавтором выступил Максим Туханин. Напомним, Слепаков и Туханин ужеработали вместе над сериалом "Домашний арест".По словам авторов проекта, пандемия и самоизоляция вскрылисамые неожиданные стороны человеческой природы. Оказавшись взаперти, людиперестали воспринимать дистанционное существование как несомненное благо. Длямногих жизнь и работа в режиме удаленки стала наказанием. Новые обстоятельстваподарили много удивительных историй, которые вряд ли произошли бы в другое время.В одной из серий проекта "Окаянные дни" снялся режиссер иактер Он сыграл чиновника столичной мэрии Пашу. По сценариюбрат героя, оппозиционер Саша, перепостил в соцсетях информацию, порочащуюотечественную медицину. Персонаж Бондарчукаразгневан поступком родственника и требует удалить публикацию. Спор братьевпринимает совершенно неожиданный оборот.Добавим, что смелого оппозиционера Сашу сыграл актер ДмитрийЛысенков. Также в сериале "Окаянные дни" можно увидеть Анну Михалкову, ПавлаДеревянко, Александра Робака, Татьяну Догилеву, Марию Машкову, ВладимираЕпифанцева и других. Проект "Окаянныедни" можно смотреть с 11 июня навидеоплатформе PREMIER.