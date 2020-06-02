В Москве и в России в целом от коронавируса COVID-19 разрабатывают порядка трех вакцин, осенью 2020 года столица получит первые партии, и до тех пор придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан.

В Москве и в России в целом от коронавируса COVID-19 разрабатывают порядка трех вакцин, осенью 2020 года столица получит первые партии, и до тех пор придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".Он поблагодарил коллег из других городов за взаимодействие, подчеркнув, что пандемия коронавирусной пневмонии носит мировой характер и только совместными усилиями можно победить заболевание.Ранее, в эфире телеканала "Россия 24", Собянин сообщил, что, ограничительные меры в мегаполисе, введенные из-за распространения COVID-19, сохранятся до появления вакцины.В Москве действует ограничительный режим, при котором жители должны оставаться дома, особенно те, кому старше 65 лет. Выходить разрешается тем, кто не заболел – в магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять собаку, а также на работу.С 1 до 15 июня по специальному графику жители домов могут совершить пешую прогулку или позаниматься спортом на улице (в маске).Для передвижения на общественном транспорте необходим цифровой пропуск. С 12 июня находится в общественных местах, в том числе, транспорте и магазинах, можно только в маске и перчатках.По данным на 2 июня в Москве зафиксировано 185 374 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 2286 за минувшие сутки. Вылечились 88 269 человек, умерли 2624.