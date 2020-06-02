Решение генерального директора Facebook Марка Цукерберга не принимать никаких действий в связи с неоднозначными публикациями президента Дональда Трампа привело к виртуальной забастовке. Об этом сообщают New York Times, CNN и другие издания, ссылаясь на источники в компании.

Решение генерального директора Facebook Марка Цукерберга не предпринимать никаких действий в связи с неоднозначными публикациями президента Дональда Трампа привело к "виртуальной забастовке". Об этом сообщают New York Times, CNN и другие издания, ссылаясь на источники в компании.Некоторое количество сотрудников Facebook, большинство из которых сейчас работают удаленно в связи с пандемией COVID-19, в понедельник отметили в корпоративной системе управления персоналом, что берут отгул. Кадровый департамент проинструктировал менеджеров никого не наказывать и не вычитать пропущенный день из оплачиваемого отпуска.Ранее многие сотрудники социальной сети, включая руководителей, публично высказали несогласие с позицией Цукерберга. На прошлой неделе он заявил, что Facebook не будет принимать никаких мер к публикациям Дональда Трампа, так как соцсети не должны брать на себя роль "арбитров истины". Такие же записи главы государства Twitter ранее пометил как потенциально недостоверные или спрятал от автоматического показа в связи с "героизацией насилия".Андрю Кроу, возглавляющий команду дизайнеров устройств Portal, написал в Twitter: "Предоставлять платформу для разжигания насилия и распространения дезинформации неприемлемо, вне зависимости от того, кто ты и заслуживает ли это попадания в новости. Я не согласен с позицией Марка и приложу усилия, чтобы изменить ситуацию".Цукерберг написал в своем аккаунте в пятницу, что целый день колебался, как поступать с твитами президента. Он отметил, что лично его "инстинктивная" реакция на такую "риторику, разжигающую рознь" - негативная. В то же время, его долг - реагировать не только как личность, но как "лидер организации, приверженной свободе выражения".Руководство Facebook стоит перед непростым выбором, отмечает CNN. С одной стороны, принятие мер к публикациям Трампа приведет к конфликту с Белым домом и даст новые аргументы в руки консерваторам, настаивающим, что ведущие интернет-компании систематически "заглушают" их высказывания. С другой, бездействие может привесил к потере ценных сотрудников, чьим убеждениям противоречит нынешняя политика компании.