Биолог Павел Глазков опубликовал в группе Каждой твари по паре в соцсети ВКонтакте видео спасения нерпы, которая оказалась в ловушке в центре Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили животное ..

Биолог Павел Глазков опубликовал в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте" видео спасения нерпы, которая оказалась в ловушке в центре Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили животное в воде: оно постоянно ныряло и поднималось на поверхность в одном и том же месте, пишет газета "".Люди предположили, что животному что-то мешает двигаться свободно, поэтому они вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты подтвердили догадку неравнодушных граждан – нерпа запуталась в веревке, привязанной к пластиковой канистре. После освобождения животное ретировалось.