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<a href="https://33live.ru/novosti/02-06-2020-srednyaya-cena-nefti-urals-upala-v-yanvare-mae-na-409.html" target="_blank">Средняя цена нефти Urals упала в январе-мае на 40,9%</a> - Средняя цена нефти Urals упала в январе-мае на 40,9% в годовом выражении до $39,2 за баррель против $66,34 за баррель в январе-мае 2019 г., сообщает Минфин.